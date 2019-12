In Berlin und Erfurt stehen große achtarmige Kerzenleuchter an öffentlichen Plätzen. Weshalb eigentlich?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schön viel Öl

Der Größte steht natürlich in Berlin. Wo sonst auch? Schließlich wollen Berliner immer…, ach was, sind Berliner immer die Größten.

Es ist sogar der größte Leuchter Europas, der dort direkt vor dem Brandenburger Tor steht. Und damit in unmittelbarer Nähe zum Reichstagsgebäude, dem Zentrum und Herzschlag der deutschen Demokratie.

Alle Jahre wieder werden der Chanukkaleuchter vor dem Brandenburger Tor und der Christbaum vor dem Kanzleramt, der in diesem Jahr aus Thüringen kam, aufgestellt. Auch in Erfurt gibt es seit etlichen Jahren einen Chanukkaleuchter auf dem Fischmarkt vor dem Rathaus, der ist nicht der größte, vielleicht aber der schönste, jedenfalls ist er definitiv schöner als der in Berlin.

Seit dem 23. Dezember wird jeden Tag, bei Einbruch der Dunkelheit, ein Licht mehr an diesem ungewöhnlichen Leuchter angezündet und am morgigen Sonntag das letzte. Dann also, nach acht Tagen, brennen alle Lichter an diesem achtarmigen Leuchter, der eine neunte Kerze in der Mitte besitzt. Diese dient als täglicher Anzünder.

Jedes Jahr im Dezember, und in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsfest der Christen, ist Chanukka. Juden feiern das achttägige Lichterfest zur Erinnerung an den Sieg der Makkabäer über die syrischen Armeen und die Wiederinbetriebnahme und Reinigung des Jerusalemer Tempels im Jahre 164 v. d. Z.

Weil damals das ewige Licht im Tempel wie durch ein Wunder acht Tage lang brannte, ist der Leuchter achtarmig. Damals brannten die Kerzen mit Öl, und so spielt Öl eine wichtige Rolle bei diesem Fest. Das merkt man vor allem bei den Speisen. Es ist üblich, Öliges zu servieren. Zu den beliebtesten Chanukka-Gerichten gehören Latkes (Pfannkuchen) und Sufganiot (Krapfen).

Darum verteilt die jüdische Gemeinde in Erfurt diese auch beim feierlichen Anzünden des ersten Lichts. Dazu werden folgende drei Segenssprüche gesprochen: Gepriesen seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Du uns geheiligt durch deine Gebote und uns geboten, das Chanukkalicht anzuzünden. Gepriesen seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Du Wunder erwiesen unseren Vorfahren in jenen Tagen zu dieser Zeit. Gepriesen seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Du uns hast Leben und Erhaltung gegeben und uns hast diese Zeit erreichen lassen. Chanukka Samea – fröhliches Chanukka!