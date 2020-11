Das Lädchen in Schönstedt ist baufällig und daher derzeit übergangsweise in der Schenke untergekommen.

Schönstedt. Die Genossenschaft, die das Lädchen in Schönstedt betreibt, reagiert auf die Corona-Situation und bietet wieder einen Warenliefer-Service an.

Schönstedts Lädchen bietet Lieferservice an

Das Lädchen in Schönstedt bietet jetzt wieder einen Lieferungsservice für Waren an. Damit reagiert die Genossenschaft, die den Dorfmarkt betreibt, auf die aktuelle Corona-Situation. „Wer sich wegen der Ansteckung sorgt und nicht ins Lädchen gehen will, kann gerne telefonisch Bestellungen aufgeben“, informiert Bürgermeister Egbert Zöllner (parteilos).