Schon wieder zwei Zigarettenautomaten im Unstrut-Hainich-Kreis geknackt

Großengottern Die Serie an gewaltsamen Aufbrüchen oder sogar Sprengungen nimmt kein Ende. Wie viel Geld befindet sich in einem solchen Automaten eigentlich?

Kurz vor Weihnachten Bad Tennstedt, kurz nach Weihnachten die Landgemeinde Unstrut-Hainich, in Gottern: In der Nacht zu Mittwoch wurden dort zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sei am Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, in der Marktstraße in Großengottern ein Automat gesprengt und völlig zerstört worden. Wenige Minuten später, gegen 3.45 Uhr, machten sich Ganoven in Altengotterns Mühlgasse an einem weiteren Automaten zu schaffen und stahlen Bargeld und Zigaretten. Wie viel, das sei unklar, heißt es von der Polizei, die um Hinweise bittet unter Telefon: 03601/4510.

Seit September kommt es immer wieder zu solchen Aufbrüchen – oft in Mühlhausen. Die Automaten werden aufgebrochen oder aufgesprengt. „Unsere Automaten besitzen Verriegelungsstangen zum Schutz“, erklärt eine Mitarbeiterin der Tabakwarenvertriebsgesellschaft Thüringen (TVT), die etwa 4000 Automaten im Freistaat betreibt. Ab Anfang 2025 werde Bargeld voraussichtlich aus den Zigarettenautomaten verschwinden und nur noch Kartenzahlung akzeptiert werden. Die Polizei geht davon aus, dass sich in einem Zigarettenautomaten zwischen „500 und 5000 Euro“ befinden.