Schornsteinbrand in Mühlhausen

Der Brand eines Schornsteins Hinter der Harwand in Mühlhausen forderte am Freitag Nachmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Gegen 16 Uhr waren sie zum Einsatz an einem Wohnhaus gerufen worden. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Die Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zur Wohnung und reinigten den Schornstein über die Drehleiter. Die Straße war zwischen Kreisel und Alter Blobach voll gesperrt worden. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz, darunter die Drehleiter. Außerdem wurde eine Versorgung mit Löschwasser aufgebaut.