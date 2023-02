Schottischer Folk in der Gottesackerkirche Bad Langensalza

Nachwuchsstars des schottischen Folk spielen am 5. März in der Gottesackerkirche in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Gleich mehrere Nachwuchs-Preisträger geben am 5. März ihre musikalische Visitenkarte ab.

Die Crème des schottischen Musik-Nachwuchses ist am Sonntag, 5. März, ab 19 Uhr in der Gottesackerkirche in Bad Langensalza zu Gast. Die vier Musiker sind die „Young Scots Trad Awards“, also die aktuellen Preisträger von Wettbewerben der traditionellen Musik ihres Landes.

Dabei gibt es bei dem Konzert nicht nur traditionellen Folk zu hören mit Gesang, Fiddle, Pipes, Whistles, Akkordeon oder Harfe, sondern auch moderne Interpretationen bis hin zum Mix mit Pop, Disco und elektronischer Musik. Es spielen Graham Mackenzie (Geige), Eilidh Cormack (Gesang) und David Shedden (Dudelsack), unterstützt von Innes White (Gitarre). Das Konzert mündet in eine Session.