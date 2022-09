Schüler gegen Umweltverschmutzung: World Cleanup Day am 15. September in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Evangelische Grundschule und das Schulzentrum beteiligen sich an der weltweiten Aktion. Sie hoffen auf rege Teilnahme.

Die ganze Welt räumt auf und Mühlhausen soll mitmachen. Das ist das Ziel der Evangelischen Grundschule und des Schulzentrums Mühlhausen. Am Donnerstag, 15. September, wird das Pädagogen-Team der Grundschule mit den Klassen eins bis vier in der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr im Stadtgebiet Müll sammeln. Schwerpunkte sind der Mitteilung zufolge das Schulgebäude in der Friedensstraße und angrenzende Bereiche. Am nächsten Tag soll mit den Schülern besprochen werden, wie dieser Müll zu entsorgen ist.

Eine weitere Aktion plant eine Schülergruppe des Evangelischen Schulzentrums. Sie beschäftigen sich mit den Themen Mülltrennung und Recycling. Am kommenden Samstag soll in der Innenstadt Müll gesammelt werden. Die Schüler rufen die Bürgerinnen und Bürger auf, sich zu beteiligen. Treffpunkt ist am 17. September um 10 Uhr auf dem Kleinen Blobach. Unterstützt wird die Gruppe von Claudia Götze, dem Team des Stadtmarketings und dem städtischen Bauhof. Mitzubringen sind Handschuhe und falls vorhanden Greifer.

Der World Cleanup Day ist laut den Initiatoren die größte Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll.