Schüler lernen schlechter – Pandemie hinterlässt an Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis Spuren

Wenke Schmidt, Lehrerin an der Margaretenschule in Mühlhausen, bietet ihren Schülern zusätzliche Unterrichtsstunden in Mathe und Deutsch an.

Unstrut-Hainich-Kreis. Wie haben sich die Einschränken in der Pandemie auf die Schüler ausgewirkt? Schulleiterinnen und Schulleiter im Unstrut-Hainich-Kreis äußern sich.

Aufgrund von Schulschließungen und Homeoffice in der Coronapandemie konnten viele Schülerinnen und Schüler in den vergangenen zwei Jahren nicht wie gewohnt lernen. Laut einer Studie der Technischen Universität Dortmund gibt es wegen den Einschränkungen deutschlandweit große Lerndefizite an den Schulen. Verschiedene Probleme machen sich auch bei den Schülern im Unstrut-Hainich-Kreis bemerkbar.

„Bei einigen Kindern konnte das Lesen und Rechnen zu Hause nicht so vermittelt werden, wie bei uns in der Schule“, sagt Grit Bodewald, Schulleiterin der Grundschule Sonnenhof in Bad Langensalza. Im vergangenen Jahr hätten einige Schüler, die eigentlich in die dritte Klasse gekommen wären, den Stoff der zweiten Klasse noch einmal wiederholen müssen.

Laut Alexandra Clas, Schulleiterin der Thepra-Grundschule in Bad Langensalza, gibt es bei den Schülern Defizite, was das Verhalten in der Gruppe und in der Schule angeht. „Man merkt außerdem, dass es für die Kinder schwierig geworden ist, die Unterrichtszeiten in der Schule durchzuhalten“, sagt Clas. Die Schulleiterin erklärt, dass den Schülern im Homeoffice häufig eine Struktur gefehlt habe sowie die konstanten Abläufe im Schulalltag.

Auch Jetty Rink, Schulleiterin der Margaretenschule in Mühlhausen, ist der Meinung, dass das Verstehen einer Aufgabe zu Hause nicht so funktioniert hat wie in der Schule. Ob ein einzelnes Kind ein Thema wirklich verstanden hat, könne der Lehrer am besten im Unterricht beurteilen. „Außerdem hat man in der Schule eher den Vergleich zu anderen Kindern. Die Eltern sehen hingegen nur ihr eigenes Kind“, sagt Rink.

Schüler haben regelmäßiges Arbeiten verlernt

Nicht nur in den Grund-, sondern auch in den Regelschulen haben Schüler Probleme. „Die Struktur fehlt bei vielen. Sie müssen erst einmal wieder lernen, sich zu konzentrieren, regelmäßig zu arbeiten und ihre Hausaufgaben zu machen. Das wird eine Weile dauern“, sagt Matthias Ziegler, Schulleiter der staatlichen Regelschule Novalis in Bad Tennstedt.

Schüler hatten auch in Thüringen in den vergangenen beiden Schuljahren die Möglichkeit, freiwillig eine Klasse zu wiederholen, ohne dass es auf die Schulzeit angerechnet wird. „Ich hatte gehofft, dass das Angebot besser angenommen wird, weil einige Schüler ein zusätzliches Jahr gebraucht hätten. Aber das wurde es nicht“, sagt Uwe Stollberg. Er leitet die Gemeinschaftsschule Herbsleben.

Sowohl Stollberg als auch Ziegler kritisieren den Beschluss der Thüringer Abmilderungsverordnung der vergangenen beiden Schuljahre. In diesem wurde beschlossen, dass bis zur achten Klasse das Sitzenbleiben ausgesetzt wird. Schüler rückten somit unabhängig ihrer Noten in die nächste Klassenstufe auf. Solche, die auch mit sehr schlechten Noten in die höhere Klasse versetzt wurden, hätten Probleme mitzukommen, berichtet Stollberg. „Es geht nicht darum, dass wir die Schüler bestrafen wollen, die nicht in die Schule gehen konnten. Es geht darum, welche Erfolgschancen ein Schüler hat, wenn er mit schlechten Noten versetzt wird“, sagt Ziegler.