Schülerkonzert, jüdische Geschichte und Mandolinenmusik im Unstrut-Hainich-Kreis

In den kommenden Tagen ist wieder viel los im Unstrut-Hainich-Kreis. Wir haben einige Veranstaltungen für Sie zusammengefasst.

Sommerkonzert in Lengenfeld unterm Stein

Zu einem Sommerkonzert unter freiem Himmel lädt das Käthe-Kollwitz-Gymnasium Lengenfeld unterm Stein am Dienstag, 4. Juli um 18 Uhr in das Freibad in Lengenfeld/Stein ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, erklingt Musik verschiedenster Stilrichtungen, präsentiert von der Bläserklasse, dem Chor sowie verschiedenen Ensembles und Solisten des Gymnasiums. Für Mitwirkende und Publikum soll es ein besonderes Erlebnis werden, um das Schuljahr musikalisch ausklingen zu lassen. Für Getränke und Imbiss sorgt der Schwimmbadverein Lengenfeld/Stein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Führung durch die Synagoge in Mühlhausen

Zu einer Führung durch die Mühlhäuser Synagoge lädt die Touristinformation am Freitag, 30. Juni, um 16 Uhr ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, dokumentiert schon das Mühlhäuser Rechtsbuch, einer der ältesten Gesetzestexte in deutscher Sprache, um 1220 jüdische Einwohner in der Reichsstadt Mühlhausen. Eine Synagoge findet um 1380 schriftliche Erwähnung. Das heute zu besichtigende Gebäude entstand ab 1840, wurde am 9. November 1938 geschändet und nach 1945 der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen übergeben. Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei. Eine Voranmeldung unter der Telefonnummer: 03601 / 404770 wird erbeten.

Mandolinen spielen Gastkonzert in Großtöpfer

Das Mandolinenorchester Eichsfeldia Struth unter der Leitung von Marco Tasch mit Unterstützung von Natalia Strathmann Alencova spielt am Sonntag, 2. Juli, um 17 Uhr in der evangelischen Radwegekirche „Der gute Hirte“ in Großtöpfer. Gespielt wird Musik eines breiten Repertoires von Klassik über Rock und Pop bis Volksmusik: Mit dabei sind Stücke wie Earth Song, Another Day in Paradise, Halleluja, The Rose, Conquest of Paradise, Game of Thrones und mehr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Kindergarten in Bad Langensalza feiert Jubiläum

Der Kindergarten „Rosa Luxemburg“ in Bad Langensalza feierte jetzt seinen 30. Geburtstag. Wie es in einer Mitteilung heißt, feierten Groß und Klein das Ereignis mit einem großen Sommerfest. Die Kinder des Kindergartens zeigten ihr Können bei zuvor einstudierten Tänzen. Auch die Erzieher und Eltern hatten als „Kita-Dance-Company“ eine Überraschungs-Choreografie einstudiert. Der Kindergarten hat sich seit seiner Gründung zu einer festen Säule des Verbandes entwickelt, heißt es. Im Jahr 2000 wurde der Kindergarten mit einem barrierefreien Eingangs- und Gruppenbereich zur integrativen Kindertagesstätte mit integrativen Plätzen für teilstationäre Betreuung. Zwischen 2010 und 2014 gelang die Etablierung als Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum (ThEKiZ). Der Kindergarten ist inzwischen sowohl Konsultationseinrichtung für ThEKiZ als auch für den Early-Excellence-Ansatz.