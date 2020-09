Schönstedt. Das Dach der Turnhalle in Schönstedt ist eingestürzt. Sportunterricht wird es im Winter in einem Hortraum geben.

Schule in Schönstedt richtet sich auf ein Jahr Provisorium ein

Bewegungsfreundliche Schule nennt sich die Grundschule in Schönstedt. Ein Titel, den Schulleiter Michael Zimmermann immer wieder erwähnt – mit Stolz. Er bedeutet Bewegung in den Pausen, Bewegung im Unterricht, die Teilnahme an Wettkämpfen – und natürlich guten Sportunterricht.