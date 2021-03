Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis warten auf Leihcomputer

An der Brückenschule in Aschara arbeiten einige Schüler auch im Präsenzunterricht mit den mobilen Leihgeräten.

Viele Schüler im Landkreis warten weiter auf ihre mobilen Computer, sogenannte Tablets. Einer Sprecherin des Landratsamtes zufolge, hat der Hersteller noch nicht alle bestellten Geräte geliefert. In sozialen Netzwerken regte sich Kritik, dass die Umsetzung des Digital-Pakts Schule in der Region zu lange gedauert hätte. Bislang wurden von 2004 angeforderten Leihgeräten 939 an weiterführende Schulen der Region verteilt.