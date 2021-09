Schulhof der Hufeland-Grundschule wird grüne Oase

Bad Langensalza. Das Natur-Projekt an der Hufeland-Grundschule in Bad Langensalza ist weit gediehen.

Eine grüne Oase ist der Hof der Grundschule „Christoph Wilhelm Hufeland“ in Bad Langensalza geworden – dank erfolgreicher Wettbewerbsteilnahmen der Schule, engagierten Lehrerkräften und Eltern und der Hilfe von Sponsoren. Nun schauten prominente Gäste vorbei. Schon länger gab es den Wunsch, den Schulhof grüner zu machen, der von verkehrsreichen Straßen umgeben ist, erinnerte Schulleiterin Viola Schöneberg dem Publikum. 2018 bewarb man sich deshalb um das Projekt „Grüne Schulhöfe für Thüringen“ des Umweltministeriums und der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Im ersten Anlauf gab es 5000 Euro, um den Hof neu zu planen. Viele Ideen wurden dazu gesammelt und von Architekt Thoma Kühmstedt zusammengefasst. Dann gewann die Schule noch einen Wettbewerb der „Gemüseackerdemie“ aus Potsdam.

Der Preis: ein Schulgarten. Der wurde 2019 gepflanzt. 2020 dann der große Durchbruch: Bei der erneuten Teilnahme am Landeswettbewerb gewann die Schule mit ihren gereiften Plänen 30.000 Euro. Nun ging es richtig los: Der Schulhof wurde mit einer bunten Palisade und mit Hecken umgeben. Prompt wurde es viel ruhiger, gemütlicher, so Schöneberg. Weiter gibt es nun einen Barfußpfad, ein Tipi aus Hopfen, eine Chill-Ecke mit Liegen unter Bäumen, Naschhecke mit Früchten, Hochbeete, die auch mit Blumen bepflanzt wurden – ideal für Insekten, für die es ein eigenes Hotel gibt. So lernen die 110 Kinder die Natur im Hof-Unterricht und in Pausen hautnah kennen, mitten in der Stadt.

Und es geht weiter: Eine Holzhütte wird von den Kindern zu Spielzwecken umgebaut und für das sehnlichst gewünschte Baumhaus kündigte Schöneberg bald eine große Überraschung an. Die Gäste waren sehr angetan, darunter Umwelt-Staatssekretär Olaf Möller (Grüne), der Bundesgeschäftsführer der DUH, Sascha Müller-Kraenner, Vertreter des Landratsamts, des Schulfördervereins und der frühere TMP-Chef Bernhard Helbing, der, wie andere Firmen, das Projekt zusätzlich sponserte.