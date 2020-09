Schulstart ohne größere Probleme

Der Schulstart nach den Ferien ist im Unstrut-Hainich-Kreis „überwiegend reibungslos“ und „fast durchgängig positiv“ gelaufen. Das schätzt das Landratsamt in einer Pressemitteilung eine Woche nach Unterrichtsbeginn ein. Wöchentlich würden die Schulen ihren Bedarf an Schutzmitteln an die Schulverwaltung melden. Schon länger werde in Schulen verstärkt gereinigt und desinfiziert.

Gemeinsam mit der Regionalbus GmbH würden ab dieser Woche mehr Busgleiter eingesetzt, rotierend auf allen Linien. Sie sollen auf die Einhaltung des Infektionsschutzes achten. Es habe einzelne Fälle gegeben, in denen Kinder keine Maske trugen. Ebenso gehe die Kreisverwaltung Hinweisen von Eltern auf mangelnde Schutzmaßnahmen in Schulen nach.