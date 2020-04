Heldra. Vermutlich ein Vorfahrtsfehler hat zu einem schweren Unfall an der B250 geführt. Ein Auto landete auf dem Dach.

Schwerer Unfall an B250: Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Sonntagabend im Kreuzungsbereich Heldra/Wendehausen an der Bundesstraße B250. In beiden Autos saßen jeweils drei Personen, heißt es von Wanfrieds Bürgermeister Wilhelm Gebhard (CDU) auf Nachfrage unserer Zeitung.

Fünf Personen hätten leichte Verletzungen davongetragen, eine Person habe sich schwerer verletzt. Es waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Vermutlich soll laut Gebhardt ein Vorfahrtsfehler den Unfall verursacht haben. Die Autos der Unfallbeteiligten hatten Kennzeichen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und aus dem Eichsfeldkreis.

Die Feuerwehren Heldra und Wanfried waren im Einsatz und mussten auch Personen aus den Fahrzeugen befreien.

Unfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden