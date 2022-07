Schwibbogen erinnert in Menteroda an Bergbautradition

Menteroda. In Menteroda wurde am Mittwochmorgen ein riesiger Schwibbogen errichtet. Am 3. Juli wird zünftig Einweihung gefeiert.

Ein großer Schwibbogen ist am Mittwoch in Menteroda aufgestellt worden. Laut Alexander Lössl vom Bergmannsverein Menteroda (links) und Michael Seifert vom Vorstand der Firma Schachtbau Nordhausen soll mit dem gut drei Meter breiten und mehr als zwei Meter hohen Bogen aus Metall ein sichtbares Zeichen für die Bergmannstradition im Ort gesetzt werden. Einweihung ist am kommenden Sonntag, 3. Juli, um 9.30 Uhr, mit einer Andacht, Kranzniederlegung und mit einem anschließendem Frühschoppen.