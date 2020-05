Ab Herbst wird in diesem Rathaus in Schlotheim der erste Bürgermeister der Gemeinde Nottertal-Heilinger Höhen seinen Schreibtisch beziehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs Bürgermeister im Unstrut-Hainich-Kreis im September gewählt

Für die wegen der Corona-Restriktionen vom Frühjahr verschobenen Kommunalwahlen im Landkreis gibt es nun neue Termine. Die hat die Kommunalaufsicht in Absprache mit den Kommunen festgelegt. Der erste Bürgermeister für die mit dem Jahreswechsel gegründete Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen wird am 6. September gewählt, ebenso der Stadtrat. Der Wahlkampf läuft aber bereits seit dem Winter.

Der 6. September ist auch der Termin für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters von Kleinwelsbach. Ebenso stehen die ehrenamtlichen Bürgermeister für Anrode und die Ortschaft Weberstedt an diesem Tag zur Wahl. In Sundhausen und Mittelsömmern erfolgt die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters jeweils am 27. September.