Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Bad Langensalza – Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt

Bad Langensalza. Crash zwischen zwei Autos und einem Lastwagen: Ein Hubschrauber muss Schwerverletzten ins Krankenhaus bringen.

Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf der Umgehungsstraße von Bad Langensalza am Montagmorgen teils schwer verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr wurden mehrere Rettungswagen, Notärzte, Feuerwehr und Polizei zur Unfallstelle auf der B 84 gerufen.

Laut Polizei war der Fahrer eines BMW in Richtung Erfurt unterwegs, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen. Die Fahrerin eines auf den BMW folgenden Opels konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die Unfallstelle. Den genauen Unfallhergang musste am Montagmorgen ein Gutachter klären. Einen Überholvorgang als Ursache schließt die Polizei aus.

BMW-Fahrer wird aus seinem Auto geschnitten

Die drei Insassen des BMW erlitten bei dem Aufprall ein Polytrauma, der Fahrer wurde zudem eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus Bad Langensalza aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auch die anderen Insassen des BMW, die beiden Insassen des Opels und der Fahrer des Lastwagens mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Neben den Rettungskräften wurde am Montagmorgen auch eine ehrenamtliche Helferin der Notfallseelsorge des Unstrut-Hainich-Kreises zum Einsatzort gerufen, um sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Lastwagen wurde durch den Aufprall so beschädigt, dass Betriebsflüssigkeiten ausliefen. Die B 84 musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden.