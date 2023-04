Seit fünf Tagen vermisst: Polizei sucht nach zwei Mädchen aus Mühlhausen

Pfafferode. Seit dem 21. April fehlt von zwei Mädchen aus Mühlhausen jede Spur. Sie wurden zuletzt in einer Einkaufspassage gesehen. Seitdem ist nicht bekannt, wo sie sich aufhalten.

Seit dem 21. April werden zwei Mädchen aus Pfafferode bei Mühlhausen vermisst. Der letzte bekannte Aufenthaltsort der beiden Mädchen ist die Einkaufspassage im Steinweg in Mühlhausen.

Asel Nevra Cimsir ist 14 Jahre alt, ungefähr 1,54 Meter groß, hat lange dunkle Haare und trägt eine Brille mit goldfarbenem Metallgestell. Sie hat drei Cuts in einer Augenbraue, trägt einen Nasenring, ist am Unterarm (ein Datum) und an einer Hand (Herz mit dem Buchstaben "N") tätowiert. Am Tag des Verschwindens trug sie eine hellblaue Jeans, einen beigefarbenen Plüschmantel und weiße Turnschuhe.

Ronnya-Michelle Pabst ist zwölf Jahre alt, knapp 1,60 Meter groß, schlank und hat dunkle, lange Haare mit hellem Ansatz bis zum Gesäß (hier Fotos der beiden). Sie trug eine schwarze Leggings, eine schwarze lange Jacke, schwarze Nike Turnschuhe mit gelbem Logo an der Ferse und ein weißes Oversize-Shirt.

Eventuell haben die beiden eine schwarze Handtasche mit goldenen Ketten sowie einen schwarzen Shopper bei sich. Die Mädchen haben Bekannte in Gera und Höxter (in Nordrhein-Westfalen). Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Asel Nevra Cimsir und Ronnya-Michelle Pabst geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

