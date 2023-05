Selbst gefangen: Einbrecher landet im Unstrut-Hainich-Kreis im Komposthaufen

Mühlhausen. Er war wohl auf Beutezug. Dann erlebte der vermeintliche Dieb eine Überraschung.

Wohl bei einem Beutezug hat sich in Mühlhausen am Montag ein Einbrecher selbst in eine ziemlich missliche Lage gebracht.

Am Nachmittag überstieg der 30-Jährige, nach Polizeiangaben möglicherweise in diebischer Absicht, einen Zaun, um auf ein fremdes Grundstück zu gelangen. Weit sei der Mann allerdings nicht gekommen. Beim Schritt über den Zaun sei nämlich die Einfassung eines Komposthaufens unter ihm zu Bruch gegangen, teilen die Beamten mit.

Schwere Holzbohlen hätten den vermeintlichen Einbrecher unter sich begraben. Selbst befreien konnte er sich nicht. Erst die hinzugerufene Mühlhäuser Feuerwehr konnte ihn aus seiner Misere befreien. Der Mann sei der Polizei bereits am Sonntag „negativ aufgefallen“.