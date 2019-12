Selbstgebrautes Bier für die Gäste des Hauses

180 Liter Wasser, dazu Malz und Hopfen kochen in dem großen Bottich. Es ist Brautag in der Probstmühle in Oberdorla. Der Förderverein für die Mühle hat sich dem Erhalt des Gebäudes und seiner Anlagen verschrieben – und auch dem Bierbrauen.

Rolf Bachmann vom Förderverein der Mühle ist einer der Hobby-Bierbrauer. Foto: Claudia Bachmann

Rolf Bachmann und Olaf Schulz übernehmen an diesem Samstagmittag die Aufgaben der Braumeister. Nur nicht ablenken lassen, während die Vereinskollegen und einige Gäste es sich in dem vom Holzofen geheizten Raum gemütlich machen. Immer wieder kontrolliert Bachmann die Temperatur und die Zeit, schüttet Wasser nach und prüft mit einem Refraktometer das Verhältnis zwischen Wasser und Zucker in der Flüssigkeit.

Etwa 150 Liter Bockbier werden in den ersten Januartagen entstanden sein, wenn das Bier im Keller der Mühle gegärt ist.

Michael Helbing schöpft Linsensuppe. Er war es vor einem Jahrzehnt, der den Bottich zum Sudkochen besorgt hatte. Da gab es die Brauanlage schon. Sie anzuschaffen, das war eine Idee, in die sich die Vogteier verrannt hatten, da war die Mühle noch nicht einmal abschließend saniert.

Zehn Jahre ist das jetzt her. Pfingsten 2020 wird der erste runde Geburtstag gefeiert. Wie, darüber hat man sich schon ein paar Gedanken gemacht, aber noch nicht abschließend, sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Golebniak, der zugleich der parteilose Ortsbürgermeister von Oberdorla ist.

Olaf Schulz schaufelt aus der Brauanlage den Treber, den Rückstand vom Bierbrauen. Foto: Claudia Bachmann

Bier wird durchschnittlich dreimal im Jahr gebraut – ausschließlich für den Eigenverbrauch, wenn Gäste kommen, wie zum Mühlentag alljährlich am Pfingstmontag. „Wir sind ein Museum, zeigen das Handwerk des Müllers und des Brauers. Wir sind keine Gaststätte. Gastronomie auf dem Land hat es schwer genug“, meint Golebniak. Er gehört zu jenen, die Gäste – vom Kindergartenkind bis zum Senior – regelmäßig durch die Mühle führen und die Technik erklären. Etwa 30 Führungen habe es in diesem Jahr gegeben.

Die Probstmühle ist eine der sieben Mühlen, die an dem Siebenmühlenbach gestanden haben oder noch stehen. Der Name stammt vermutlich aus dem 11. Jahrhundert, in dem sie erbaut wurde. Damals gehörte die Mühle zum gegenüber liegenden Kirchenstift und war so dem Kirchherren, dem Probst, unterstellt.

Die Mühle ist eine Getreidemühle. Hier wurde das von den Bauern gebrachte Korn zu Mehl, Grieß und Schrot gemahlen.

2006 kaufte die Gemeinde Oberdorla das Gebäude, das damals dem Verfall preisgegeben war, restaurierte die Mühle aufwendig, so dass sie heute noch Korn mahlen könnte. Seit 2013 kann man in der Probstmühle auch heiraten.

2002 wurde die Probstmühle mit diesem hölzernen Mühlrad bestückt, das nun neben der Mühle steht, weil es durch ein metallenes ersetzt worden ist. Foto: Claudia Bachmann

Die Probstmühle wurde seit jeher mit Wasserkraft angetrieben. Am Anfang war das Mühlrad unterschlächtig angetrieben, das Wasser floss darunter hinweg. Später wurde ein Mühlengraben angelegt. So konnte das Wasser von oben auf das Mühlrad fließen. Der Oberdorlaer Heimatverein und Handwerker bauten 2002 wieder ein hölzernes Mühlrad auf. Das musste im Mai 2018 ausgetauscht werden. Ein gut eine Tonne schweres Metall-Mühlrad ersetzt nun den hölzernen Vorgänger, der wenige Meter entfernt auf einem Rasenstück seinen ausgestellt ist.

Damit die Mühle stetig arbeiten konnte, wurde im Jahr 1893 eine Dampfmaschine zusätzlich eingebaut. Diese wurde 1906 durch den noch heute vorhandenen Dieselmotor ersetzt. Den Motor anzuschalten, das gehört zu den Höhepunkten einer jeden Führung.