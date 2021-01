Senioren beziehen Gelände einer früheren Gärtnerei in Bollstedt

Nico Seidenstricker aus Holzthaleben will den Seniorenpark in Bollstedt betreiben.

Bollstedt. Im Juni soll in Bollstedt im Unstrut-Hainich-Kreis die erste Senioren-Wohngemeinschaft bezogen werden. Sie entsteht im eingeschossigen Seniorenpark am Riedteich.

Seit einigen Wochen baut die Agrargenossenschaft Bollstedt. Nico Seidenstricker aus Holzthaleben werde den Seniorenpark betreiben. Der 42-Jährige hat in seinem Heimatdorf in der Gemeinde Helbedündorf einen ambulanten Pflegedienst aufgebaut, betreibt dort zudem eine Wohngemeinschaft für 30 Senioren. Die Zahl seiner Mitarbeiter werde in diesen Tagen von 51 auf 58 wachsen. Für seine Pläne in Bollstedt wird er nach eigenen Angaben weitere 14 bis 16 Mitarbeiter einstellen. Die Gespräche laufen, über Fachkräftemangel und fehlende Bewerber klagt Seidenstricker nicht.

In Bollstedt, auf dem Gelände einer einstigen Gärtnerei und in direkter Nachbarschaft zum Vereinshaus, sollen in zwei Gebäuden vier Wohngruppen mit je zwölf Apartments entstehen – jeweils 27 Quadratmeter groß, mit Bad und Terrasse. In jeder der vier Wohngruppen können einige Apartments auch zu Doppelapartments werden.

Das erste Haus soll im Juni, das zweite im August eröffnet werden. Geplant ist darüber hinaus eine Tagespflege, konzipiert für 24 Menschen, die sowohl die Bewohner als auch auswärts Lebende besuchen können.

Vorgesehen sind, so Seidenstricker, Möglichkeiten zum Handwerken, Töpfern, aber auch zur Kleintierhaltung. Zudem zeigen die Projektzeichnungen kleine Teehäuschen auf dem Innenhof.

Interessenten zum Einzug in die Apartments gebe es schon, auch ein Dutzend feste Anmeldungen, sagt der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft, Georg Eisenhardt. Sein Unternehmen finanziert den 3500 Quadratmeter großen Bau. „Wir haben dabei viel Wert darauf gelegt, dass immer freie Sicht ins Grüne ist.“ Er war es, der den Anstoß für das Projekt gegeben hat: „Wir haben eine funktionierende Dorfgemeinschaft, aber ein solches Angebot hat gefehlt.“