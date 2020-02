Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorentreff im Mühlhäuser Puschkinhaus

Die Senioren der Stadtverwaltung Mühlhausen treffen sich am 4. März. Darüber informiert Christine Eisenhut als Sprecherin der Senioren. Das Treffen, das erste in diesem Jahr, beginnt um 14.30 Uhr im Puschkinhaus. Drei weitere Veranstaltungen sind laut Eisenhut bereits terminiert: Der Wandertag am 3. Juni; ein Besuch im Rathaus und ein Treffen mit Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) am 9. September, bei dem Dierk Röbke einen Lichtbildervortrag halten wird; sowie die Weihnachtsfeier am 2. Dezember.