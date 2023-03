Sicherheitsberater des Unstrut-Hainich-Kreises klärt auf: Betrugsmaschen am Telefon erkennen

Mühlhausen. In seiner Sprechstunde berät der Experte zum Thema Betrugsmaschen per Telefon.

Immer wieder treiben Betrüger auch im Unstrut-Hainich-Kreis mit Telefonanrufen ihr Unwesen. Als Betrugsmasche werden unter anderem „falsche Polizisten“ verwendet. Aber auch Schockanrufe oder der sogenannte Enkel-Trick ist bei Gaunern beliebt, um an große Mengen Bargeld zu kommen. Am Dienstag, 7. März, von 10 bis 12 Uhr, berät der ehrenamtlichen Sicherheitsberater des Unstrut-Hainich-Kreises, Klaus-Peter Oertel, Seniorinnen und Senioren in den Räumlichkeiten des Frauenrings Mühlhausen (Lindenbühl 28/29) zum Thema „Betrugsmaschen am Telefon und mit WhatsApp“.