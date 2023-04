Sicherheitsberater wollen Senioren im Unstrut-Hainich-Kreis vor Betrügern schützen

Unstrut-Hainich-Kreis. Zwei Ex-Polizisten leisten im Unstrut-Hainich-Kreis Aufklärungsarbeit, damit Senioren nicht auf Betrugsmaschen reinfallen. Nun suchen sie Mitstreiter, damit mehr Leute vor den miesen Maschen gewarnt werden können.

Die Ex-Polizisten Klaus-Peter Oertel und Peter Goericke wollen es auch in ihrem Ruhestand den Ganoven noch schwer machen. Sie sind die ehrenamtlichen Sicherheitsberater für Senioren im Landkreis. „Die Tricks der Betrüger werden immer dreister“, wissen sie. Daher klären die früheren Polizeihauptkommissare über die miesen Maschen auf.

„Die Betrüger bilden sich weiter“, sagen der 79-jährige Oertel und der 70-jährige Goericke, die beide aus Mühlhausen sind. So gebe es jetzt weniger Betrugsversuche per Festnetz-Telefon, dafür wächst die Zahl von Abzocke-Maschen per Handy. Zum Beispiel werden Senioren über WhatsApp angeschrieben oder angerufen, wo angebliche Verwandte Geldsorgen vortäuschen.

Banken und Taxifahrer sind für Betrugsmaschen sensibilisiert

„Die Betrüger sind psychologisch geschult“, wissen die beiden. So würden die Kriminellen versuchen, die ins Visier genommenen Opfer am Telefon oder Handy in Gespräche zu verwickeln – mitunter über Stunden. „Dann geraten viele in Panik und kratzen ihr Geld oder ihre Wertsachen zusammen“, informieren die Sicherheitsberater.

„Die Banken sind schon sensibilisiert“, freuen sie sich. Denn in etlichen Fällen verständigten die Bank-Angestellten die Polizei, womit der Betrug verhindert werden konnte. Auch Taxifahrer würden inzwischen reagieren, wenn sie Senioren zum Beispiel zum Geldabheben fahren sollen.

Drei Millionen Euro konnten Betrüger laut Oertel und Goericke im vergangenen Jahr in Thüringen erbeuten. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Ihren Angaben zufolge kommt nur ein Fünftel zur Anzeige. Denn viele schämen sich, dass sie auf einen Betrug hereingefallen sind und melden die Sache nicht der Polizei. „Die ehemaligen DDR-Bürger sind sehr vertrauensselig“, wissen sie, warum meist Ältere Betrugsopfer sind. „Wir können nicht einfach auflegen“, hören die beiden immer wieder in Gesprächen mit Senioren, dass solche Anrufe von Betrügern aus Höflichkeit nicht abgebrochen werden.

Regelmäßige Sprechstunden in Mühlhausen werden angeboten

Klaus-Peter Oertel und Peter Goericke sind seit 2019 Sicherheitsberater für den Kreis. Durch die Pandemie ist ihre Arbeit ins Stocken geraten, seit einiger Zeit legen sie wieder richtig los. Sie bieten Sprechstunden in Mühlhausen an: am ersten Dienstag im Monat beim Deutschen Frauenring am Lindenbühl und jeden ersten Mittwoch im Monat im ASB-Familienzentrum am Forstberg. Auch Vorträge halten sie in Senioren-Einrichtungen, bei Vereinen oder Selbsthilfegruppen.

„Wir wollen die Senioren schützen“, so Oertel und Goericke. Sie wollen daher vermitteln, wie wichtig ein gesundes Misstrauen ist. Auch über die Sicherheit im eigenen Heim klären sie die Senioren auf. Doch zu zweit erreichen sie im gesamten Landkreis kaum ihr Ziel. Sie wollen daher weitere Menschen gewinnen, die mit ihnen diese Präventionsarbeit leisten. Der Landesseniorenrat bildet die Sicherheitsberater kostenlos aus.

Kontakt zu den Sicherheitsberatern unter Telefon 03601/ 40 46 98.