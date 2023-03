SimpleLive spielt Konzert in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Band SimpleLive spielt ein Konzert in der Eventlocation „Mühlhussia“ und wird nicht nur die besten Pop- und Rock-Songs der letzten Jahrzehnte zum besten geben.

Für die Band SimpleLive ist es ein Heimspiel der besonderen Art. Am Samstag, 4. März, um 20 Uhr geben sie in der Eventlocation „Mühlhussia“ im Hotel Stadt Mühlhausen ein Konzert. Der Einlass beginnt um 19 Uhr und die Kosten der Tickets belaufen sich auf 20 Euro pro Person. Diese können bereits im Vorverkauf an der Rezeption des Hotel Stadt Mühlhausen erworben werden (Kasseler Straße 5, 99974 Mühlhausen, Telefon: 03601 / 4980).

Im Programm der Band stehen die besten Rock- und Pop-Songs der letzten Jahrzehnte und eigene Arrangements. Sie zelebrieren ihre Musik und wollen an ihr Publikum die Botschaft vermitteln: „Einfach live!“. Die Mühlhäuser Band verspricht ihren Zuhörern gute Laune, Musikgenuss und Gänsehautgefühl.

In der Eventlocation „Mühlhussia“ im Hotel Stadt Mühlhausen soll der Konzertsaal in Zukunft weiterhin für hochwertige Konzertveranstaltungen genutzt werden. Das Konzert der Mühlhäuser Band SimpleLive am kommenden Samstag ist bereits die dritte Veranstaltung dieser Art, die in der Eventlocation stattfinden wird. Die Band freut sich auf die Location und auf jede Menge Zuspruch für die anstehende Veranstaltung.