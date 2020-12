Noch steht die Sirene der Feuerwehr in Blankenburg auf einem Privatgrundstück. (Symbolbild)

Feuerwehrsirene in Blankenburg bekommt neuen Standort

Die Sirene der freiwilligen Feuerwehr in Blankenburg bekommt in der Mitte des Dorfes einen neuen Standort. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, befindet sich die Sirene aktuell noch auf einem Privatgrundstück. Dadurch sei die Wartung derzeit nur mit Zustimmung des Grundstückseigentümers möglich.

Nachdem der nun die Gemeinde aufgefordert hatte, die Sirene abzubauen, musste ein neuer Standort gefunden werden. Das ursprünglich avisierte Dorfgemeinschaftshaus sei aufgrund des baulichen Zustandes keine Alternative, heißt es. Nachdem ein Beschallungsplan erstellt wurde, bekommt die Sirene nun einen Platz auf einem zwölf Meter hohen Mast. so dass sie im gesamten Dorf zu hören ist. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Umrüstung auf etwa 9000 Euro. Davon kommen 2500 Euro vom Landratsamt.