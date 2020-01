So farbintensiv zeigt sich der Mühlhäuser Schwanenteich

Der Himmel über dem Mühlhäuser Schwanenteich zeigte sich in flammenden Rot- und Violetttönen. Die Spiegelung des Bootsstegs und der untergehenden Abendsonne zeigt sich auf der Wasseroberfläche: Unserem Leser Udo Schmerbauch gelang diese beeindruckende Aufnahme mit einem Mobiltelefon. In den späten Nachmittagsstunden des Montags drückte Schmerbauch zum perfekten Zeitpunkt auf den Auslöser seines Telefons und hielt diesen winterlichen Sonnenuntergang fest. Seit knapp zwei Wochen werden die Tage wieder länger. Laut Deutschem Wetterdienst gewinnen wir so wöchentlich gut zehn Minuten mehr Tageslicht.