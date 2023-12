Im kommenden Jahr soll die grundhafte Sanierung des Thepra-Kindergartens in Nägelstedt beginnen. Die Stadt steuert dafür Geld aus der Infrastrukturpauschale des Landes bei.

Plan steht So will Bad Langensalza 2024 in die Kindergärten der Stadt investieren

Bad Langensalza Ausschuss legt fest, wie die Infrastrukturpauschale vom Land verteilt wird. Benötigt wird ein mehrfaches der Summe, die zur Verfügung steht

Für Investitionen in Kindereinrichtungen erhält die Stadt Bad Langensalza im kommenden Jahr 128.000 Euro als Infrastrukturpauschale vom Land. Erneut entschied nun der städtische Haupt- und Finanzausschuss darüber, wie das Geld 2024 verteilt wird. Dabei haben Baumaßnahmen Vorrang, die dem Unfallschutz dienen oder die wegen gesetzlicher Auflagen nötig sind.

Deutlich wird beim Blick in die Liste, dass der Investitionsbedarf in den Kindergärten größer ist als die Pauschale vom Land, die zur Verfügung steht; die Stadt kann aber auch aus ihrem Haushalt weiteres Geld zuschießen. Auf gut 469.000 Euro beläuft sich die Wunschliste der 13 Einrichtungen, die im Auftrag der Stadt von freien Trägern betrieben werden, von Awo, evangelischer Kirche, Thepra, Diakonie und ASB.

Generalsaniereung in Nägelstedt. St. Martin soll 2025 folgen

Mit 50.000 Euro geht die größte Summe an die Thepra für die Sanierung des Kindergartens Unstrutspatzen in Nägelstedt. Die umfassende Neugestaltung des Hauses beginnt im Januar, soll 15 Monate dauern und kostet rund 480.000 Euro. 2025 will die Stadt nochmals 50.000 Euro zu diesem Großvorhaben zuschießen.

Die nächste Großmaßnahme wirft laut Plan ihre Schatten schon voraus: Mit 200.000 Euro könnte sich die Stadt an der Gesamtsanierung des St. Martin-Kindergartens in der Steubenstraße beteiligen, gestaffelt in vier Jahresscheiben 2025 bis 2028. Aber das ist Zukunftsmusik.

Konkret zur Verfügung stehen sollen aus dem Topf dagegen im nächsten Jahr 20.000 Euro für einen noch nicht näher benannten städtischen Spielplatz. Gut 10.000 Euro soll das Spatzennest erhalten für ein Sonnensegel. Dieselbe Summe soll an den Awo-Familiengarten für einen Zaun und Spielgeräte gehen. 17.000 Euro sind für die Wasserflöhe in Aschara vorgesehen, für einen Zaun und die Umrüstung der Heizung.

Der Thepra-Kindergarten Salzaknirpse in der Bornklagengasse ist schon bis 2022 umfassend saniert worden. Nun stehen aus der Pauschale im nächsten Jahr nochmal 3100 Euro für ein Fenster im Turnraum zur Verfügung. 2024 und 2025 sollen insgesamt 17.000 Euro folgen für den Eingangsbereich. Für den Fußboden und Sanitärbereich der Rosa-Luxemburg-Tagesstätte sind 5.500 Euro vorgesehen, sowie bis 2027 weitere 16.000 Euro.

Auch der Clara-Zetkin-Kindergarten erhält im nächsten Jahr Geld aus der Pauschale: 4.000 Euro in diesem Jahr für einen Zaun und laut Plan die Aussicht auf weitere 32.400 Euro bis 2027 für den Bau eines Häuschens mit Solardach.