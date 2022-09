Social-Media-Star und Meeresbiologe Robert Marc Lehmann in Mühlhausen

Mühlhausen. Robert Marc Lehmann hat auf Instagram über 300.000 Follower. Jetzt hat er mit Schülerinnen und Schüler aus Mühlhausen über Umweltschutz aufgeklärt.

Robert Marc Lehmann war in 128 Ländern auf der ganzen Welt. Alles für den Umweltschutz. Am Freitag besuchte der Meeresbiologe und Social-Media-Star die Schülerinnen und Schüler der zehnten bis zwölften Klassen des Tilesius-Gymnasiums in Mühlhausen. „Ich habe von Problemen auf der Welt erzählt, die ich entdeckt habe. Ich habe die Jugendlichen dafür sensibilisiert, was sie machen können, um diesen Problemen entgegen zu wirken“, sagt Lehmann. Der Schulförderverein hatte es ermöglicht, dass Robert Marc Lehmann zu Gast war, erläutert Lehrer Christian Zirkler.

Großvater begeistert den Enkel für die Natur

Geboren ist Lehmann in Jena. „Für die Natur hat mich mein Großvater damals begeistert. Er hat mit mir das erste Lagerfeuer gemacht“, erinnert sich der 39-Jährige. Seit Jahren reist er in verschiedene Länder, um Umwelt-Missionen zu erfüllen, die er sich selbst zum Ziel gesetzt hat. „Beispielsweise habe ich in Deutschland eine Woche lang Geisternetze entfernt. Das sind Netze, die Fischern verloren gegangen sind, aber trotzdem weiterhin Tiere fangen“, berichtet Lehmann.

Seinen Unterhalt verdient sich der Umweltschützer durch den Verkauf seines Buches „Mission Erde“, durch Vorträge, als Kameramann und durch Kooperationen in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Youtube. Für die verschiedenen Umweltschutz-Projekte bekomme er kein Geld. Oft müsse er noch Geld zahlen, um diese Projekte verwirklichen zu können. „Geld ist mir nicht wichtig“, sagt er. Ihm gehe es viel mehr darum, die Artenvielfalt und die Lebensräume auf der Erde zu schützen.