Sohn soll Schminke geklaut haben

Der Diebstahl von Schminkzeug vor knapp einem Jahr in einem Mühlhäuser Drogeriemarkt hat das Amtsgericht Mühlhausen über zwei Prozesstage beschäftigt. Die angeklagte Mutter bestritt, das Schminkzeug und eine Haarbürste im Gesamtwert von nicht mal 20 Euro gestohlen zu haben. Es sei ihr Sohn gewesen. Wenn sie das auf sich nehme, lerne er es nie. So erklärte der Verteidiger der Frau es sinngemäß vor Gericht. Der Ladendetektiv war an beiden Prozesstagen dabei. Am ersten Tag hatte er berichtet, dass er das Duo bereits beim Hereinkommen beobachtet habe. Dann habe er gesehen, wie die Frau eine Haarbürste und das Schminkzeug dem Sohn gegeben und dieser es in eine Tasche verstaut habe.

An der Kasse habe er die beiden angesprochen und in der Tasche, die der Junge geschultert hatte, auch das Diebesgut gefunden. Befragt habe er sie nicht – das Video sei ja Beweis genug. Das Video wurde am zweiten Prozesstag angeschaut. Tatsächlich sah man da, dass etwas genommen, übergeben und in eine Tasche verstaut wurde. Vermutlich wurde hier im Zusammenwirken gestohlen, sagte der Staatsanwalt später im Plädoyer. Man könne jedoch der Frau nicht nachweisen, dass sie etwas genommen habe. Er beantragte einen Freispruch für die Frau, die den Vorwurf immer wieder bestritten hatte. Der Strafrichter folgte dem Antrag und sprach die Frau frei. Der 15-Jährige saß bei beiden Prozesstagen vor der Tür, weil er als Zeuge geladen war. Der Staatsanwalt kündigte an, dass nun ein Verfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet werde. Im Video sei sehr gut zu erkennen, dass er die Schminke und die Haarbürste einsteckte.