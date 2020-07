Vanessa Döll (links), Kellnerin in der Ratswaage, und Lina Schiffbauer, die für das Schwesterherz serviert, versorgten die durstigen Gäste. Musik gab es vom Erprobungsraum.

Bad Langensalza. Unter dem Motto „Schlendern und Schlemmen“ steht in Bad Langensalza der Sommerbummel, der die Innenstadt beleben soll.

Sommerbummel lockt viele in Innenstadt

Ratswaage-Kellnerin Vanessa Döll (links) und Lina Schiffbauer, die im Schwesterherz serviert, hatten beim Sommerbummel in Bad Langensalza alle Hände voll zu tun. Das freute Gewerbevereinschef Christian König und Martin Braun, der die Aktion mit Ulrike Walter ins Leben rief. Der Sommerbummel am Samstag stand unter dem Motto „Schlendern und Schlemmen“ und sollte Bad Langensalzas Innenstadt beleben. Die meisten Händler öffneten bis in die Abendstunden ihre Läden. „Als Start war es super“, fanden König und Braun.