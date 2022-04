Sonderführung zum Rieseninger in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Touristinformation lädt zu einer Führung zum Rieseninger Berg ein.

Zu einer Führung zum Rieseninger Berg in Mühlhausen lädt die Mühlhäuser Touristinformation am kommenden Sonntag, 24. April, um 14 Uhr ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, beginnt die eineinhalbstündige Führung vor dem Aufgang zum Park an der alten Eisenbahnbrücke.

Wo Thomas Müntzer und Heinrich Pfeiffer 1525 hingerichtet wurden, entstand um 1900 der Mühlhäuser Stadtpark. Vielen ist auch die Freilichtbühne noch in Erinnerung. Heute habe sich die Natur das Gelände zum Teil zurückerobert. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro. Anmeldung und Bezahlung sind im Vorfeld bei der Touristinformation erforderlich. Für die Tour sollte man gut zu Fuß sein, da Steigungen zu bewältigen sind.