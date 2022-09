Gleich zwei Kita-Förderprogramme laufen in den nächsten Monaten aus. Dagegen organisiert die Arbeiterwohlfahrt eine Kundgebung.

Sorge um Qualitätseinbußen: Kundgebung für Sprach-Kitas in Mühlhausen geplant

Mühlhausen. Die Bundesregierung will zwei Förderprogramme zur Unterstützung der Kitas auslaufen lassen. Darauf soll mit einem Aktionstag aufmerksam gemacht werden.

Pädagoginnen, Eltern und weitere Unterstützer wollen diesen Mittwoch, 14. September, in Mühlhausen ein Zeichen für qualitativ hochwertige Arbeit in Kindergärten setzen. Der Regionalverband Mitte-West-Thüringen der Arbeiterwohlfahrt veranstaltet einen Aktionstag unter dem Motto „Hier spielt die Musik 2.0“. Kundgebungen sind auch in Weimar und Jena geplant. Hintergrund ist das Ende der Bundesförderprogramme „Sprach-Kita“ und „Vielfalt vor Ort“, die sich der Sprachentwicklung und dem kindlichen Wohnumfeld widmen. Die Awo fürchtet Qualitätseinbußen, wenn die finanzielle Förderung endet.

Kita-Aktionstag, 14. September, ab 15.30 Uhr, Am neuen Ufer, Mühlhausen