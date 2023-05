Sound der 90er-Jahre soll dieses Unstrut-Hainich-Dorf zum Kochen bringen: Konzept für Mega Open Air Party steht

Grabe. Gewaltiges Open-Air in diesem Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Auflagen hierfür sind heftig, Planung in vollem Gang. Die Tickets erhältst du im Ticketshop Thüringen.

Seit Wochen arbeiten die Partymacher Mike Nordmann und Kevin Herold an einem Konzept für die große „Venga-Venga“ Frei-Luft-Party im Juni auf dem Festplatz in Grabe.

Sie organisieren das Open-Air mit ihrem Verein, dem Ersten FC. Birntal, der die Veranstaltung auf die Beine stellen wird. Die „Venga Venga“-Party, die sich selbst Deutschlands größte 1990er-Sause nennt, wird am Freitag, dem 9. Juni, gestartet. Der Einlass zum Partyareal öffnet in diesem Jahr bereits 19 Uhr. Über 600 Shows in mehr als 300 Städten haben die Venga-Party-Discjokeys bereits absolviert. Auf der Bühne in Grabe stehen aber nicht nur die Party-DJ’ samt dazugehörige Comic Dance Crew, die zu Klängen von Eurodance und Ravermusik sowie Oldschool Hip-Hop und den unvergessenen Hits von Culture Beat, Scooter, Marusha oder Twenty4Seven, Ace of Base, Blümchen und Lou Bega Vollgas geben. Nordmann und Herold greifen tief in die Trickkiste, möchten den Gästen ein einzigartiges Erlebnis bieten und buchen eine zusätzliche Feuershow. Außerdem dürfen sich die Gäste auf riesengroße CO₂-Kanonen freuen, die Rauchsäulen von bis zu acht Metern Höhe in den Himmel steigen lassen.

Riesige Auflagen werden zur Herausforderung

„Ich war kurz davor, hinzuschmeißen. Die Auflagen der Stadt für unsere Party sind enorm gestiegen. Wir ziehen das Ding aber jetzt durch und werden all das geforderte auch erfüllen“, sagt Nordmann. Es geht darum, deutlich mehr Sicherheitsmitarbeiter und Brandschutzwachen vorzuhalten als bei einer ähnlichen Party im vergangenen Jahr. Auch die Kapazität der Toilettenanlagen musste auf 14 Toiletten für Damen und ebenfalls 14 für Herren hochgefahren werden. Auch die Feuershow müsse gesondert abgesichert werden.