Sparkasse unterstützt Vereine im Unstrut-Hainich-Kreis mit knapp 110.000 Euro

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Sparkasse Unstrut-Hainich unterstützt seit vielen Jahren gemeinnützige Projekte. Drei stehen stellvertretend für das breite Spektrum der Förderung.

Seit Jahren fördert die Sparkasse Unstrut-Hainich-Kreis Projekte von Vereinen und Initiativen finanziell. So konnten in diesem Jahr bislang 72 Maßnahmen mit einem Gesamtumfang von 108.135 Euro realisiert werden. Die Spenden stammen aus dem Zweckertrag des PS-Lossparens, also direkt von Kunden. Für jedes gekaufte Los geht ein Teil an gemeinnützige Projekte in der Region.

„Es ist schön zu sehen, in welchen Bereichen wir überall unterstützen können“, sagte Sparkassenvorstand Christian Blechschmidt mit Blick auf das Jahr 2021.

TA-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Dienstag waren Vertreter von drei Vereinen ins Sparkassenhaus am Mühlhäuser Untermarkt eingeladen, um über ihre Projekte zu berichten, die durch die Unterstützung umgesetzt werden. Sie stehen stellvertretend für die vielen anderen. Wegen der Coronalage fand die Scheckübergabe nicht, wie sonst üblich, in großem Rahmen statt.

Wettbewerb zur Gestaltung des schönsten Hochbeetes

Im vergangenen Jahr startete die Sparkasse einen Grundschul-Wettbewerb. 15 Schulen wurden mit je drei Hochbeeten ausgestattet. Das Ergebnis dieser Initiative wurde nun von einer Jury prämiert. Kriterien: Optik, Sauberkeit und unter anderem die Bepflanzung.

Salat, Tomaten, Paprika und jede Menge Blumen, die das Herz von Bienen höherschlagen lassen – so lässt sich die Bepflanzung der Hochbeete der Mühlhäuser Nikolaischule beschreiben. Sie setzte sich im Wettbewerb „Wer gestaltet das schönste Hochbeet?“ durch. Dafür gab es 200 Euro für die Gewinnerschule und die Preisträger von der Gemeinschaftsschule Rodeberg sowie der Mühlhäuser Forstbergschule. Mit dem Geld soll im Frühjahr neu gepflanzt werden. Astrid Ackermann vom Förderverein der Nikolaischule nahm den Spendenscheck entgegen.

„Es war ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen, deswegen haben wir die besten drei Schulen prämiert“, sagte Blechschmidt.

Für den Förderverein der Kirche St. Ulrich in Eigenrieden nahm Rolf Luhn 2.000 Euro für die Turmsanierung in Empfang. Mit dem Geld werde der Spezialmörtel bezahlt, der für die Restaurierung des Turms nötig ist. Dieser ist nämlich deutlich teurer als das ursprünglich geplante Material, aber nach einer chemischen Analyse unbedingt erforderlich. „Mit dieser Explosion an Material-Preisen haben wir nicht gerechnet“, sagte Luhn, dankend für die Unterstützung. Die Kirchensanierung sei ein „großes Gemeinschaftswerk“ vieler Ehrenamtlicher im Ort. Seit Juni widmen sie sich der Turmbekrönung. Mehr als 700 Arbeitsstunden wurden unentgeltlich geleistet.

FSV Preußen: Nach Lockdown mehr Zuwachs als erwartet

Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt die Sparkasse die Nachwuchsarbeit des FSV Preußen Bad Langensalza – diesmal mit 3.500 Euro. In den Vorjahren wurde so für alle Kinder eine einheitliche Bekleidung angeschafft, für die Knirpse gab es vier Mini-Tore. Inzwischen sind 193 Kinder und Jugendliche ab vier Jahren unter den knapp 400 Vereinsmitgliedern – Tendenz steigend. Womit Vereinsvorsitzender Klaus Oppel nicht gerechnet hat: Gerade nach dem Lockdown gibt es einen vermehrten Zulauf. Um etwa 40 bis 50 Kinder sei der Verein nach der dritten Coronawelle gewachsen.