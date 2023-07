Das Infomobil der Verbraucherzentrale Thüringen macht bald in Bad Langensalza Station.

Spartipps in Bad Langensalza für den Lebensmitteleinkauf

Bad Langensalza. Die Preise für Lebensmittel steigen. Wie Verbraucher dennoch sparen können, will in Bad Langensalza die Verbraucherzentrale zeigen.

Seit Monaten steigen die Preise für Lebensmittel. Die Gründe dafür sind vielfältig. Wie man dennoch beim Lebensmitteleinkauf sparen kann, will die Verbraucherzentrale Thüringen am Mittwoch, 12. Juli, in Bad Langensalza zeigen. Das Infomobil der Verbraucherzentrale steht von 10 bis 16 Uhr auf dem Wochenmarkt bei der Marktkirche.

Laut Mitteilung erklären die Expertinnen, was zum preiswerten Einkaufen dazu gehört, wie man im Laden das günstigere Angebot erkennt und auch wie versteckte Preiserhöhungen entlarvt werden können. Außerdem gibt es praktische Tipps und Tricks, damit Verbraucherinnen und Verbraucher dann beim nächsten Einkauf clever sparen können.