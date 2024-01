Mühlhausen Gäste der Geburtstagsfeier um Geld gebeten

Für den Verein For Life eine „Spende statt Geschenke“. Das war als Motto für die Geburtstagsparty von Sandy Kirchner und Stephan Nautscher sehr schnell klar. Der promovierte Mediziner arbeitet als niedergelassener Arzt in Mühlhausen, Kirchner als Direktorin der Kreisvolkshochschule Nordhausen. „Nachdem wir erst ein Jahr zuvor zwei Haushalte zusammengelegt haben, wussten wir: Wir brauchen nichts“, sagt Kirchner.

Nach einem Schicksalsschlag in der Familie war es ihnen ein besonderes Anliegen, das Vorhaben der Errichtung des Hospizes Evelyn in Mühlhausen zu unterstützen. So kamen bei der gemeinsamen Geburtstagsfeier 3500 Euro durch die Spenden der Gäste zusammen. Diese Summe wurde auf 4000 Euro erhöht und an den Hospizverein For Life übergeben. „Wir als For-Life-Vorsitzende sind sehr dankbar“, sagen Oskar Mikulik und Alexander Wettig, und „hoffen, dass noch viele weitere Anlässe unter dieses Motto ‚Spende statt Geschenke‘ gestellt werden“.

Dieses Projekt ist eine der Ideen, das Entstehen vom Hospiz Evelyn und seinen Betrieb zu unterstützen. Im Herbst war Grundsteinlegung an Rande des Ökumenischen Hainich-Klinikums; im Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen. Mit dem Einzug der ersten Schwerstkranken wird für 2025 gerechnet.