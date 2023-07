Sperrung in der Mühlhäuser Altstadt

Mühlhausen. Wegen Bauarbeiten an der neuen Fernwärmetrasse gibt es ab 25. Juli weitere Einschränkungen.

Wegen Arbeiten an der neuen Fernwärmetrasse in der Mühlhäuser Altstadt kommt es ab 25. Juli zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Die Wahlstraße kann dann vom Bastmarkt her nur noch bis zum Jakobistieg befahren werden. Dort wird die Einbahnstraße aufgehoben. Eine Umleitung zur Jüdenstraße wird ausgeschildert. Befahren können sie nur Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen. Es gibt zudem Parkverbote in allen betroffenen Bereichen.