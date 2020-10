Spielplatz in Bollstedt fast fertig

Die Bollstedter haben Übung darin, Gäste aus der Politik zu begrüßen. Dienstag empfingen sie den Staatssekretär des Bundeslandwirtschaftsministeriums, Uwe Feiler. In seinem Schlepptau Bundestagsabgeordneter Christian Hirte, Landtagsabgeordneter Jonas Urbach (alle CDU) sowie Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).

Ortsbürgermeister Thomas Ahke (Freie Wähler) hatte mit den Vereinen des Ortes Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CSU) eingeladen, die den Bollstedtern Ende Januar in Berlin zur Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gratuliert hatte. Klöckner entsandte Feiler. Der konnte sich nach ein paar Häppchen im Vereinshaus und einen Rundgang durch das Gebäude anschauen, was sich trotz Corona seit dem Winter getan hat. Das Großprojekt steht vor dem Abschluss: Ende Oktober soll der Spielplatz eröffnet werden. Derzeit werden die letzten Geräte montiert und Wege angelegt.

Toni Lehmann stellte den Gästen, Uwe Feiler, Staatssekretär des Bundeslandwirtschaftsministeriums, und Bundestagsabgeordneter Christian Hirte (von links) den neuen Spielplatz vor. Foto: Claudia Bachmann

150.000 Euro wurden in den Spielplatz investiert – die Arbeitsleistung vieler ehrenamtlich Tätiger nicht mitgerechnet. 110.000 Euro wurden aus verschiedenen Fördertöpfen akquiriert, erklärte vom Spielplatzförderverein Toni Lehmann. Auf einem Anhänger wurden die Gäste von einem Traktor durchs Dorf gezogen – vorbei am Springbrunnen, den ein Bollstedter Ehepaar wieder zum Sprudeln gebracht hat, zum Sportplatz. Der hatte in diesem Jahr durch Pilzbefall viel Schaden genommen und grünt wieder. Siegfried Krause vom Sportverein Blau-Weiß sieht es mit einem traurigen und einem lachenden Auge. „Der neue Platz sorgt dafür, dass sich mehr Kinder für Fußball interessieren. Auf der anderen Seite fehlen uns die Einnahmen aus dem Verkauf zu den Heimspielen, denn der Platz ist erst zum Frühjahr wieder zu bespielen.“

Derweil laufen bereits die Vorbereitung auf den nächsten Wettbewerb. Bollstedt vertritt Deutschland im kommenden Jahr bei der Entente Florale. Der Wettbewerb und der Besuch der Jury waren ursprünglich für 2020 vorgesehen, wurden aber, coronabedingt, auf 2021 verschoben.