Sport trifft Musik: Über 300 Kinder aus dem Unstrut-Hainich-Kreis stimmen sich auf Mühlhäuser Röblinglauf ein

Mühlhausen. Zu einem Konzert für Kinder lud der Mühlhäuser Röblinglaufverein am Mittwoch. Deshalb wurde das Konzert bereits zum 14 Mal organisiert.

Zum großen Kinderkonzert „Geschichten aus der Murkelei“ lud der Mühlhäuser Röblinglaufverein am Mittwoch gemeinsam mit der Sparkasse des Unstrut-Hainich-Kreises in den Garten am Mühlhäuser Puschkinhaus.

Über 300 Kinder aus elf Einrichtungen der Region lauschten der Musik von Christian Georgi (Bildmitte) und Detlef Rose, die die Kinder auch zum Mitmachen animierten. „Wir, stimmen unsere Jüngsten schon auf den Röblinglauf am kommenden Freitag ein. Es ist ein Ansporn für die Kinder und das bereits zum 14. Mal“, sagt Heike Fritzlar, die das Kinderkonzert gemeinsam mit ihrem Röblinglaufverein organisiert hat.