Sprachmarotten in Mühlhausen entdeckt

Chiara Schönau über akustische Angewohnheiten

Es gibt eine Sache, die für viele Menschen ein absolutes No-Go ist. Allein bei dem Gedanken daran schaudert es schon die meisten. Kaum jemand mag der eigenen Stimme in einer Tonaufnahme zuhören.

Bei mir war es jetzt gerade wieder so weit. Für einen kleinen Testlauf musste ich mir in unserer Redaktion in Mühlhausen dabei zuhören, wie ich einem Kollegen Fragen stelle. Dabei ist mir wieder etwas aufgefallen. Wir alle haben unsere kleinen Sprachmarotten.

Zum ersten Mal richtig bewusst geworden ist mir diese Angewohnheit bei anderen Menschen, als ich im Zuge meiner Bachelorarbeit eine größere Anzahl an Interviews geführt habe. Alle einstündigen Tonaufnahmen habe ich schriftlich zu Papier gebracht. Als ich es dann vor mir liegen hatte, wurde sehr schnell deutlich, welche sprachlichen Angewohnheiten in den Interviews zu Tage gekommen sind. Sei es „Im Grunde genommen“, „Würde ich mal so sagen“, oder „Weißt du, was ich meine?“ – bei jedem war etwas dabei.

Ich habe auch meine Angewohnheiten. Die zuletzt genannte gehört nämlich zu mir. Und welche Sprachmarotte haben Sie?