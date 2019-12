Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spuren im Flur

Während der Terminkalender in der Vorweihnachtszeit immer voller wird, laufen natürlich auch die Vorbereitungen für das große Fest selbst. Während ich aber noch gar nicht so recht in Weihnachtsstimmung bin, gibt es für meine Tochter seit dem 1. Dezember nichts Schöneres, als morgens den Adventskalender zu öffnen und stündlich zu fragen, wann nun endlich der Weihnachtsmann kommt. Für uns Erwachsene vergeht die Adventszeit viel zu schnell, für die Kinder dagegen zu langsam. Das kenne ich selbst noch aus meiner Kindheit.

Ein Meilenstein ist heute aber geschafft, dem die Kleinen wohl schon die ganze Woche entgegenfiebern: Der Nikolaus kommt, hinterlässt eine Kleinigkeit im geputzten Stiefel und gibt den Kindern einen Vorgeschmack auf das große Fest.

Um den gefüllten Stiefel auch zu einem kleinen Abenteuer zu machen, hat der alte Mann im roten Mantel bei uns zu Hause Spuren im Flur hinterlassen. Zwar fällt dort üblicherweise kein Schnee, in der Vorweihnachtszeit kann man da aber ruhig ein bisschen nachhelfen.

Ich dachte zuerst an Puderzucker, verwarf die Idee aber gleich wieder beim Gedanken an die klebrige Sauerei. Abhilfe schaffte Kunstschnee, der für weniger Aufwand beim Saubermachen sorgt und Kinderaugen trotzdem strahlen lässt.