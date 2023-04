Stadt Bad Langensalza plant Doppelhaushalt 2023/24

Bad Langensalza. Bürgermeister Matthias Reinz: Die Diskussion in den Ausschüssen soll im Juni beginnen.

. Im Juni soll der Stadtrat in Bad Langensalza die Diskussion über einen Doppelhaushalt 2023/24 beginnen. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im jüngsten Stadtrat sagte, hätte sich die Lage inzwischen leicht entspannt, weil es eine überraschende Gewerbesteuer-Nachzahlung eines Betriebs gab.

Damit könne man den Vermögenshaushalt 2023 – also die Investitionen – in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen, müsse aber trotzdem sparen. Die Verwaltung prüfe derzeit, welche Bauvorhaben Priorität haben sollen.

Am Dienstag, 6. und Donnerstag, 8. Juni will die Verwaltung die Etat-Entwürfe für die Jahr 2023 und 2024 laut Reinz im Haupt- und Finanzausschuss öffentlich vorstellen. Danach sollen sich die Fraktionen mit den Zahlen befassen. Am 15. Juni sollen Änderungsvorschläge im Ausschuss besprochen werden, am 27. Juni soll das Gremium sich abschließend mit dem Haushalt befassen. Beschließen soll der Stadtrat beide Haushalte dann am Donnerstag, 6. Juli.

Dass in Bad Langensalza erstmals ein Doppeletat aufgestellt wird, begründete Reinz vor allem mit der Bürgermeister- und Stadtratswahl 2024. Er wolle damit die Haushaltsdiskussion aus dem Wahlkampf heraushalten.