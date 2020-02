Bad Langensalza. Vom 16. März bis 11. April soll Jung und Alt in der Stadt Bad Langensalza und den Ortsteilen mit anpacken, den Winterdreck zu beseitigen.

Stadt ruft zum traditionellen Frühjahrsputz auf

Die Stadtverwaltung ruft wieder zum traditionellen Frühjahrsputz in Bad Langensalza auf. Unter dem Motto „Weg mit dem Winterdreck – Sauberkeit geht alle an“ werden Bürger, Grundstückseigentümer, Vereine, Schulen, Kindergärten, Kleingartenanlagen, Betriebe und Einrichtungen, gebeten, sich zu beteiligen.

Laut Stadtsprecher Emanuel Cron findet der Frühjahrsputz vom 16. März bis 11. April statt. Mit den Mitarbeitern des Gartenbauamtes und Bauhofes gehe Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) mit gutem Beispiel voran und werde am 4. April mit der Initiative „Hand in Hand für Bad Langensalza“ im Stadtgebiet Müll auflesen, Laub entfernen und Gräben reinigen. „Lassen Sie uns ein gemeinsames Zeichen für eine saubere und schöne Stadt Bad Langensalza setzen“, wird Reinz in der Mitteilung zitiert.

Näheres zu der Aktion können interessierte Bürger während der Öffnungszeiten im Bürgerservice in der Ratswaage, Mühlhäuser Straße 40, Zimmer 1.13 erfahren oder unter Telefon: 03603/ 859 160.