Stadtbibliothek Mühlhausen verschenkt Kinderbücher

Zum Welttag des Buches verschenkt die Stadtbibliothek Jakobikirche Bücher an Kinder.

Mühlhausen. Anlässlich des Welttag des Buches verschenkt die Stadtbibliothek Jakobikirche in Mühlhausen Kinderbücher. Das müssen Interessierte tun, um ein Exemplar zu ergattern.

Im Rahmen der diesjährigen Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ am Welttag des Buches verschenkt der Freundeskreis der Stadtbibliothek Jakobikirche in Mühlhausen mit dem Team der Stadtbibliothek am Samstag, 22. April, rund 100 Exemplare des Comicromans „Volle Fahrt ins Abenteuer“.

Die Bücher sind für Kinder im Alter von acht bis elf Jahren gedacht. Um ein Exemplar zu ergattern, müssen interessierte Leserinnen und Leser im entsprechenden Alter während der Öffnungszeiten von zehn bis 12 Uhr in die Stadtbibliothek Jakobikirche in Mühlhausen kommen. Alle weiteren Informationen gibt es vor Ort.

Die Aktion findet anlässlich des Welttag des Buches statt. Seit 1996 wird der „Welttag des Buches“ auch in Deutschland gefeiert. Rund um diesen Tag verschenken Buchhandlungen das Welttagsbuch „Ich schenk dir eine Geschichte“ an rund eine Millionen Schülerinnen und Schüler. Die Buch-Gutschein-Aktion ist eine deutschlandweite Kampagne zur Leseförderung und soll Kindern der vierten und fünften Klassen bundesweit die Freude am Lesen vermitteln. Weitere Informationen zur Aktion können im Internet unter www.welttag-des-buches.de abgerufen werden.