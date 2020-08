Am Wochenende bietet die Touristinformation zwei öffentliche Führungen durch die Mühlhäuser Altstadt an.

Stadtführungen durch Mühlhausen

Die Tourist Information Mühlhausen bietet zwei öffentliche Führungen durch die Mühlhäuser Altstadt an. Die anderthalbstündigen Führungen starten am Samstag, 15. August, und Sonntag, 16. August, jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist in der Tourist Information, Ratsstraße 20 in Mühlhausen. Die Teilnehmerzahlen sind bei beiden Führungen auf 20 Menschen begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung empfohlen. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Weitere Informationen unter der Telefonnummer 03601 404770.