Stadtrat fordert, alle drei Schlotheimer Schulen zu erhalten

Der Stadtrat der zum Jahreswechsel gegründeten Landgemeinde will um den Erhalt der drei Schulen – Grund- und Regelschule sowie Gymnasium – in Schlotheim kämpfen. Dazu wurde jetzt ein Ratsbeschluss gefasst. Nach der von der Kreisverwaltung Ende des vergangenen Jahres vorgelegten Schulnetzplanung ist die Zukunft des Gymnasiums unsicher. Basis dafür ist die zu erwartende Schülerzahl. Bis zum Schuljahr 2026/27 müsse man über Kooperationen nachdenken, heißt es in dem Planungspapier. Eine Gemeinschaftsschule, so wie von der Verwaltung empfohlen, ist für den Gemeinderat und die Ortsteilbürgermeister keine Alternative.

Rüdiger Konkel, parteiloser Stadtrat aus Obermehler und ehemaliger Leiter des Gymnasiums in Schlotheim, bekennt sich als Gegner der Gemeinschaftsschule und fordert auch für die kommenden Jahre die frühe Trennung von Gymnasial- und Regelschülern – vor allem um die Leistungsstarken zu fördern. Statt dessen wurden von den Leitern der drei Schulen das Konzept einer Campusschule und das Angebot eines Handwerkerabiturs als Alternativen erarbeitet. Damit hätte man ein Alleinstellungsmerkmal und sei auch für Schüler außerhalb der Stadtgrenzen interessant. Zusätzliche Stunden in Betriebswirtschaft und Pädagogik, Praktika in Handwerksbetrieben unterscheiden die dreijährige Ausbildung am Handwerkergymnasium vom klassischen beruflichen Gymnasium. Zudem lässt sich eine mögliche Ausbildung durch das Handwerkerabitur verkürzen. Laut Schlotheims Ortsbürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) und Alexander Blankenburg von der Wählergemeinschaft Bothenheilingen sei es „untragbar, dass nicht alle Kinder unserer Gemeinde auch innerhalb unserer Gemeinde zur Schule gehen können“. Gemeint ist dabei vor allem die fehlende Busverbindung zwischen Kleinwelsbach und Schlotheim, so dass die Kinder aus dem kleinen Ortsteil außerhalb der Landgemeinde zur Schule gehen müssen. Der einstimmig gefasste Beschluss – das Bekenntnis zum Erhalt der Schulen – wird nun als Stellungnahme an den Schulträger, den Landkreis, weitergegeben, so die Beauftragte der Landgemeinde, Nicole Gehret.