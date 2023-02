Stadtverwaltung Bad Langensalza sucht bis zum 28. April Bewerber für das Schöffenamt

Bad Langensalza. Schöffen sind Teil der 3. Staatsgewalt, der Rechtsprechung, und haben als solche eine hohe Verantwortung. Möchten auch Sie sich im Unstrut-Hainich-Kreis engagieren? Dann bewerben Sie sich.

Am 1. Januar 2024 beginnt die neue fünf-jährige Amtsperiode für Schöffinnen und Schöffen an den Amts- und Landgerichten. Dafür werden auch in Bad Langensalza Bewerber gesucht.

Wer sich für dieses interessante Ehrenamt bewerben möchte, muss mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt und Deutsche/r im Sinne des Grundgesetzes sein. Außerdem sollten die Kandidaten über Eigenschaften wie Menschenkenntnis, Verantwortung für Gerechtigkeit, Vorurteilsfreiheit verfügen und unparteilich sein, sowie körperlich und gesundheitlich für dieses Amt geeignet sein. Der Wohnsitz der Bewerber/innen muss in Bad Langensalza sein.

Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza wird nach dem Ende der Frist über die Aufnahme der Bewerber in eine Vorschlagsliste entscheiden. Danach wird die Liste öffentlich für eine Woche ausgelegt, bevor das Amtsgericht diese dem Schöffenwahlausschuss vorlegt.

Anmelden können sich Menschen jeden Geschlechts bis zum 28. April bei Frau Hilbig, Tel.: 03603 / 859110 oder Olaf Mäder, Tel.: 03603 / 891368, gern auch per Mail unter wahlen@bad-langensalza.de oder persönlich bei der Stadtverwaltung in Bad Langensalza.