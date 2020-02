Sensible Daten sollten Unbekannten am Telefon nicht mitgeteilt werden.

Mühlhausen. Die Stadtwerke Mühlhausen warnen davor, sensible Daten am Telefon preis zu geben.

Stadtwerke Mühlhausen warnen vor Betrügern

Die Stadtwerke Mühlhausen GmbH warnt vor betrügerischen Anrufern. Derzeit würden sich arglistige Anrufer als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgäben. Betroffene Angerufene seien dazu aufgefordert worden, wegen eines Zählerwechsels am Sonntag, 20. September, zuhause zu sein. Die Stadtwerke stellten klar, dass sie in keiner Verbindung mit diesen Anrufern stehe: „Bitte geben sie keine Informationen zu ihrer Person, wie sensible Daten oder über Aufenthalt an diesem oder an einem anderen Tag an Unbekannte preis.“

Zählerwechsel würden zwar regelmäßig stattfinden. Sollte der Zähler tatsächlich ausgetauscht werden müssen, erhielten die betroffenen Kunden aber immer eine schriftliche Information der Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH – und das mindestens drei Monate im Voraus. Ein Zählerwechsel verursache keine Kosten für den Kunden. Zudem müsse keine Unterschrift geleistet werden.

Fragen dazu beantwortet das Serviceteam der Stadtwerke unter Telefon: (03601) 43 44 50.