Stände nach Streetfood-Markt in Mühlhausen ausverkauft

Trotz längerer Wartezeiten und strengen Hygieneregelungen kamen am vergangenen Wochenende gestaffelt etwa 8000 Menschen zum Streetfood-Markt auf den Mühlhäuser Untermarkt. Corona-bedingt durften sich 450 Personen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. An die insgesamt 15 Essensstände kamen die Besucher im Einbahnstraßensystem.

„Das Ziel war es, dass die Leute möglichst schnell über den Markt gehen. Die Stände sollten nicht zum Verweilen einladen“, berichtet Jan Riemann vom Verein Zurück in die Mitte, der zusammen mit der Mühlhäuser Stadtverwaltung den Streetfood-Markt von Freitag bis Sonntag organisierte. Die Veranstaltung war laut Riemann ein erster Probelauf. Das Einbahnstraßenmodell mit weniger Ständen könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, den diesjährigen Weihnachtsmarkt Corona-konform zu gestalten.

Für viele der Händler war der Streetfood-Markt die erste und teilweise auch letzte Veranstaltung in diesem Jahr. Die Bilanz nach drei Tagen: Etliche Händler waren ausverkauft, einige schon am Freitagabend. Unter den Besuchern kam es vereinzelt zu Kritik, was die Auswahl an Essensangeboten anging, die im Vergleich zum Streetfood-Festival im vergangenen Jahr geringer ausfiel. „Mehr Stände waren nach dem Hygienekonzept nicht möglich“, so Riemann.