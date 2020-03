Mühlhausen. Wie will ein alternder Mensch leben? Das diskutiert der FDP-Stammtisch in Mühlhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stammtisch der FDP thematisiert Wohnen im Alter

Der Stammtisch der Liberalen des Landkreises widmet sich am Donnerstag, 5. März, dem Thema „Modernes Wohnen im Alter“. Wie der Kreisvorsitzende, Alexander Kappe, informiert, kommt der Stammtisch, der offen ist für jedermann, ab 19 Uhr in der Burgstraße 23 (Zugang über den Hof) zusammen. Referent ist Robert Lerch. „Dass unsere Gesellschaft immer älter wird, ist weder ein Geheimnis noch eine Neuigkeit. Trotzdem stellt es ein anscheinend unlösbares Problem dar. Ein Umdenken in der Pflege, hin zu praktikablen, zukunftsorientierten Lösungen in Gesellschaft und Politik, scheint kaum möglich“, meint Kappe. Dabei sei das Thema der Pflege im Alter ein generationsübergreifendes, in der Mitte der Gesellschaft angesiedeltes Problem.